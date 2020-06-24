"Хор Турецкого" представил песню в честь парада на Красной площади

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Хор Турецкого" в среду представил песню "Что ты знаешь о войне", записанную специально ко Дню парада в честь 75-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

"Хочется вспомнить строки из очень символичной песни. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Мы должны нести память о тех событиях и о великой Победе. Это история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки", - подчеркнул основатель и руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

В видеоряде к четырехминутной композиции использованы архивные съемки времен войны, а также кадры пяти парадов: 1945, 1965, 1985, 1995 и 2020 годов. Ролик размещен на YouTube-канале "Хора Турецкого".

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент Владимир Путин выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Парады Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в среду прошли по всей стране. Главное действие развернулось на Красной площади в Москве. По брусчатке прошли легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники, над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, штурмовики Су-25 нарисовали в небе российский триколор дымами красного, голубого и белого цветов. Парад посетили зарубежные гости, в их числе - президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомат Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Молдавии Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.