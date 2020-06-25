Джордж Мартин рассчитывает дописать шестую часть саги "Песнь льда и огня" в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американский писатель Джордж Мартин продвинулся в работе над получившей название "Ветра зимы" (The Winds of Winter) шестой частью эпической саги "Песнь льда и огня" (A Song of Ice and Fire), на которой основан телесериал "Игра престолов" (Game of Thrones), однако рассчитывает закончить ее только в следующем году. Об этом он сообщил в своем блоге.

Мартин отметил, что в условиях пандемии нового коронавируса живет в небольшом доме в горах. "По крайней мере вынужденная изоляция помогла мне писать. Каждый день я трачу много часов на "Ветра зимы" и уверенно продвигаюсь в работе, - рассказал он. - Вчера я завершил новую главу, еще одну - три дня назад, а еще одну - на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что книга будет завершена завтра и опубликована на следующей неделе". "Это будет огромная книга, и у меня еще много работы", - добавил писатель.