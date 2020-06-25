Глеб Панфилов получит приз фестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер, сценарист Глеб Панфилов будет награжден почетным призом XIV Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля, который в этом году пройдет в онлайн-формате в Ивановской области с 25 по 30 июня.

"Сегодня вечером на торжественной церемонии открытия будет вручен почетный приз кинофестиваля за выдающийся вклад в киноискусство. Его лауреатом в этом году станет режиссер Глеб Панфилов. Награду ему вручит президент "Зеркала" кинорежиссер Сергей Бодров", - сказал собеседник агентства.

Панфилов - режиссер, сценарист, народный артист РСФСР, обладатель множества национальных и международных кинонаград, включая специальный приз жюри фестиваля в Каннах. Его наиболее известные работы - "Начало" (1970), "Тема" (1979), "Васса" (1983), "Мать" (1990), "В круге первом" (2006) и другие.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера и ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. В этом году МКФ впервые проходит в онлайн-формате. Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре tvzavr. Помимо доступа к лентам, онлайн-кинотеатр также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин из специальной мультимедийной студии смотра в Юрьевце - с родины Тарковского.