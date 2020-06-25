Выставка "Чеховская Москва" к 160-летию со дня рождения писателя откроется 15 июля

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Выставка "Чеховская Москва", приуроченная к 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова, откроется 15 июля в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре - отделе "Доходный дом Любощинских - Вернадских". Об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

"В этом здании жили многие литераторы из ближайшего круга общения Чехова и его семьи. Выставка из фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля знакомит с уголками той Москвы, которую более века назад видели Чеховы и их знакомые - писатели, врачи, художники, музыканты и купцы, а также - представляет эволюцию творчества выдающегося прозаика и драматурга", - говорится в сообщении.

Экспозиция объединит фотографии Москвы конца XIX - начала ХХ веков, мемориальные вещи Чеховых, оригинальные произведения живописи и графики, украшавшие интерьеры чеховских квартир, книги и журналы из библиотеки писателя. В рамках выставки подготовлена специальная программа, включающая онлайн- и офлайн-лекции, экскурсии. Куратором выставки выступает Эрнест Орлов.

"Впервые в столицу А. П. Чехов приехал на пасхальные каникулы 1877 года, чтобы, наконец, увидеться с семьей, бежавшей от долговой ямы из Таганрога. Москва, по воспоминаниям младшего брата Михаила, произвела на Антона "ошеломляющее впечатление". Будущий писатель делился впечатлениями в одном из писем: "После Москвы у меня в голове крутится". И уже студентом медицинского факультета Московского университета он признается: "Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич", - рассказывают в музее.

В пресс-службе напоминают, что со 2 июля посещение отдела "Доходный дом Любощинских - Вернадских" осуществляется по сеансам строго по предварительной записи по телефону или электронной почте и через форму бронирования билетов. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями количество посетителей ограничено, а также временно приостановлено экскурсионное обслуживание. При входе на территорию музея необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию.