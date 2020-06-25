Культурный форум в Петербурге пройдет в ноябре в смешанном очном и онлайн-формате

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум 12-14 ноября 2020 года планируют провести в смешанном формате, который предусматривает очное присутствие участников и применение опыта общения онлайн для тех, кто не сможет приехать. Об этом сообщила в четверг во время рабочей поездки в Волгоград министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Перед нами стоит невероятно амбициозная задача, мы обсуждаем возможность проведения питерского культурного форума в режиме офлайн, в очном режиме. <...> Но у нас теперь есть новый опыт. Мы понимаем, что часть гостей, безусловно, останется в уже привычной для них новой форме - онлайн. Будет возможность, не посещая Петербург по разным причинам, добавиться в те или иные мероприятия, принять участие как спикер из дома, как слушатель, находясь дома", - сказала она.

Окончательное решение по поводу формата участия в форуме будет зависеть от эпидемической ситуации в Петербурге, России и в странах, из которых планируют приехать делегации. "Корректировки мы будем вносить по мере решения проблем, связанных со здравоохранением", - уточнила Любимова.

По словам министра, дальнейшие планы проведения мероприятий будут связаны с привычной для всех очной формой существования. При этом она отметила, что "параллельная деятельность онлайн позволяет увеличить количество участников каждого, особенно международного мероприятия", и с учетом накопившегося во всем мире опыта такого общения ее будут продолжать.

Любимова сообщила, что в этом году на культурном форуме ожидается большая международная делегация - "возможно, она будет даже представительнее, больше стран примут участие".

Форум в Петербурге

О планах провести Петербургский культурный форум в очном формате ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поручил культурному блоку городского правительства вести подготовку к форуму, чтобы он прошел на высоком уровне и был "таким же увлекательным, как и предыдущие".

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия. В рамках общественного потока, в котором могут принять участие все желающие, проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. В 2019 году программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках, его участниками стали 40 тысяч человек.