Россия и Израиль планируют подписать соглашение о совместном производстве кино

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минкультуры поддерживает инициативу заключения договора о совместном производстве кино между Россией и Израилем. Сотрудничество двух стран выведет проекты на новый уровень, сообщила в четверг пресс-служба "Роскино" по итогам встречи в рамках каннского онлайн кинорынка Marche du Film.

Каннский кинорынок, в рамках которого состоялась встреча представителей кинематографической отрасли двух стран, проходит в онлайн-формате до 26 июня. Российские проекты представлены на виртуальном стенде, организованном "Роскино".

"Мы поддерживаем инициативу заключения соглашения между Россией и Израилем о совместном производстве кинопродукции. Это важный шаг, который будет способствовать развитию взаимоотношений между нашими странами и, надеюсь, принесет качественные, плодотворные результаты", - сказал начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов департамента кинематографии Министерства культуры РФ Леонид Демченко, чьи слова привели в пресс-службе.

Заключение межстранового ко-продукционного соглашения позволит упростить процедуры совместного производства и иметь общую юридическую базу. По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, у России и Израиля есть огромный потенциал в этом направлении.

"Израиль известен в мире своими сильными сценарными историями. Многие из нас - поклонники израильских фильмов и сериалов. Россия же в последние годы заявила себя на международной сцене как страна с высоким уровнем продакшна и постпродакшна. Мы убеждены, что сотрудничество двух стран в сфере копродукции позволит вывести наши проекты на новый уровень", - пояснила она.

Российские продюсеры представили три проекта, которые могут быть созданы в партнерстве с Израилем. Ими стали картины "Еврей", "Печенье из дедушки" и "Охотники за нацистами".