Денис Мацуев выступит в парке "Зарядье" без публики

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев 2 июля даст юбилейный концерт в московском парке "Зарядье", который из-за режима ограничений в связи с коронавирусом будет транслироваться онлайн. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора - агентства "Подмосковные вечера".

Концерт будет приурочен к 45-летию, которое маэстро отметил 11 июня.

"Второго июля впервые в истории Москвы в "Зарядье" пройдет музыкальный open air, увидеть который смогут миллионы зрителей со всего мира. Праздничный концерт народного артиста Дениса Мацуева, отмечающего в этом году свое 45-летие, начнется в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра IVI", - сообщили организаторы.

В концерте примут участие коллеги Мацуева по классической сцене и известные джазовые музыканты, имена которых пока держатся в секрете. "В этот вечер прозвучат не только классические произведения, прославившие музыканта во всем мире, но и головокружительные джазовые стандарты. Классика и джаз - это две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта", - подчеркнули в агентстве.

"Этот концерт - особенный для меня, - привели в пресс-службе слова маэстро. - Праздничный open air из живописного "Зарядья" с прямой трансляцией по всему миру - это важный этап возвращения после вынужденной паузы".

С середины марта в России в целях борьбы с распространением коронавируса запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты с присутствием публики. Ранее Мацуев был вынужден отложить юбилейный вечер, запланированный на 16 июня в Государственном Кремлевском дворце. Большой концерт состоится 14 октября.