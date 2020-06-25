В Третьяковке откроется выставка работ авангардистов из коллекции музея ИЗО Татарстана

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Выставка с работами ведущих художников авангарда из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан откроется в августе в Государственной Третьяковской галерее. Об этом в четверг сообщил заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев.

"В августе 2020 года у нас запланировано открытие выставки в Третьяковской галерее, для экспонирования отобраны 49 живописных работ ведущих художников авангарда из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан", - сообщил он на заседании оргкомитета по празднованию столетия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

В пресс-службе Государственной Третьяковской галереи уточнили ТАСС, что выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" пройдет 18 августа - 1 ноября 2020 года в здании на Крымском Валу. В музее отметили, что последний крупный показ богатой коллекции казанского музея был осуществлен 15 лет назад в рамках федерального выставочного проекта "Золотая карта России".

"С августа по ноябрь 2020 года нашим зрителям представится уникальная возможность увидеть прекрасные картины таких известных мастеров как Николай Рерих, Александр Головин, Константин Богаевский, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Кандинский. Особенностью выставки станут редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов - Михаила Ле-Дантю, Вениамина Гальвича, Бориса Такке, Магды Нахман", - добавили в пресс-службе.

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана - один из крупнейших региональных художественных музеев страны. Его учредили в 1958 году на базе картинной галереи Госмузея ТАССР и открыли для посещения в 1959 году. Современное собрание насчитывает более 26 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.