Продюсер "Эйфории" Кевин Турен присоединился к проекту Роднянского о порноиндустрии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кевин Турен, работавший над проектом "Эйфория" для HBO, станет сопродюсером сериала о международной порноиндустрии Александра Роднянского. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании AR Content.

"Продюсер Александр Роднянский привлек для своего следующего проекта, сериала о международной порноиндустрии, продюсера Кевина Турена и кинокомпанию Bron Studios, в чьем списке производство таких фильмов, как "Джокер" Тодда Филлипса, "Скандал" Джея Роуча с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Кроме того, среди недавних продюсерских проектов Турена - сериал HBO "Эйфория", - рассказали в пресс-службе.

Первый сезон сериала расскажет о женщине, которую непростые жизненные обстоятельства вынуждают зарабатывать съемками в порно. Вместе с дочерью-подростком она переезжает в Будапешт, чтобы сделать карьеру в индустрии. Столкнувшись с реалиями бизнеса, она понимает, что может стать одной из тех, кто изменит способы просмотра и потребления порнофильмов. Режиссером проекта станет неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо, сценарий он написал вместе с Катой Вебер.

"Статистика впечатляет: порнография повсеместна, порнофильмы всерьез влияют на то, какими мир видит женщин и как женщины сами себя ощущают в этом мире. Влияние порноиндустрии колоссально, молодые люди формируют свои представления о сексе, о гранях допустимого во многом именно благодаря тому, что они видят на PornHub. Корнел и Ката написали историю, которая затрагивает все эти темы. Наряду с этим наш сериал - это в первую очередь история отношения матери и дочери, история взросления и принятия себя главной героиней", - сказал продюсер Александр Роднянский, который ранее выступал продюсером фильмов "Левиафан", "Елена", "Нелюбовь".

Он отметил, что создателям важно было найти партнеров, которые не испугаются стать частью аутентичного проекта на сложную тему. Фильмы, над которыми работают Кевин Турен и кинокомпания Bron Studios, добавил продюсер, откликаются на актуальный социальный запрос, при этом оставаясь мощными драматическими историями.

Сериал создается международной командой на английском языке, в нем будут использованы материалы, собранные журналистами во время встреч и интервью с главными игроками порноиндустрии в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице.