Посол РФ: российская культура постоянно присутствует на главных бельгийских сценах

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Российская культура постоянно присутствует в Бельгии и на ее главных площадках. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в ТАСС посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

"Культурная повестка между Россией и Бельгией традиционно очень насыщенная. У нас часто выступают коллективы мирового уровня. Так, довольно часто к нам приезжают Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко. Здесь русская культура присутствует постоянно", - сказал он.

Посол выразил надежду, что высокие темпы культурного обмена между РФ и Бельгией будут в ближайшие время восстановлены после пандемии коронавируса. "Мы очень надеемся, что этот настроенный высокий темп будет возобновлен в ближайшие месяцы и у нас снова будут живая музыка, спектакли на главных бельгийских площадках. Если к этому добавится ставшая традиционной интернет-площадка, то это будет очень хорошо", - добавил он.