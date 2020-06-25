Сделан первый шаг по созданию Дома-музея Вахтангова во Владикавказе

ТАСС, 25 июня. Проект по созданию Культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова" во Владикавказе, который планируется открыть в 2021 году по поручению главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова, вступил в стадию реализации. Об этом сообщил ТАСС по телефону находящийся во Владикавказе директор Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17. Здесь он увлекся театром и отсюда отправился в Москву", - сказал Крок. Он пояснил, что сейчас в этом здании находятся частные квартиры, которые Театр имени Вахтангова готов выкупить, чтобы на освободившейся территории создать музей.

"Сегодня в зале совещаний правительства Республики Северная Осетия-Алания в присутствии заместителя председателя правительства Игоря Касабиева состоялась первая встреча с жильцами дома по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17. Пришли все собственники квартир, в общей сложности из тринадцать человек. Так что первый шаг по созданию Дома-музея Вахтангова во Владикавказе сделан", - констатировал Крок.

Он сообщил, что жильцам квартир предлагается жилплощадь в центре города, где цена за кв. метр составляет порядка 60 тыс. рублей. "Но застройщик готов уступить Вахтанговскому театру и продать жилплощадь по цене 45 тыс. рублей за кв. метр", - сказал Крок. По его словам, жильцы дома по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17 позитивно восприняли информацию о переселении в новые комфортабельные квартиры. "Наша следующая встреча состоится не позднее 15 июля", - уточнил Крок.

"Самая главная, самая ответственная часть нашей "дорожной карты" - это ремонт и создание самого дома-музея. Окончание и торжественное открытие предполагается в конце 2021 года. Я напомню, что 13 ноября 2021 года театру исполняется 100 лет, и мы будем стараться, чтобы именно к этой дате открыть во Владикавказе культурный центр имени Евгения Вахтангова", - сказал Крок.

Концепция будущего культурного центра также предусматривает создание театрального зала, в котором Театр Вахтангова планирует совместные проекты с Русским театром г. Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики. Во Владикавказ будут приезжать с концертными программами, творческими вечерами и камерными спектаклями звезды Вахтанговской труппы. На будущей театральной площадке планируется организация пяти-шести мероприятий в месяц, добавил директор Вахтанговского театра.