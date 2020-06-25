Глеб Панфилов получил приз кинофестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство

ИВАНОВО, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер, сценарист Глеб Панфилов получил приз Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство. Награждение состоялось во вторник в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля, который в этом году впервые в своей истории в связи с эпидемиологической обстановкой проходит в онлайн-формате и транслируется из специально оборудованной студии в Юрьевце Ивановской области, родине Тарковского, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

Награду Панфилову в режиме онлайн вручил президент МКФ Сергей Бодров, который вышел на связь со зрителями и гостями фестиваля из Лос-Анджелеса. Сам Панфилов также присутствовал на церемонии онлайн.

"Я очень горд, что мне доверили вручить этот приз. Я очень люблю картины Глеба Панфилова, это удивительный режиссер, каждая его картина, как гордая одинокая скала. И он совершенно не похож на наших других режиссеров. Конечно, нужно учитывать то, что Глебу Панфилову очень повезло, у него гениальная жена, актриса (Инна Чурикова - прим. ТАСС), которая тоже внесла огромный вклад в семейное творчество. Я от всей души его поздравляю за огромный вклад в российское и мировое кино", - сказал Бодров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе смотра, награда Панфилову будет доставлена домой в самое ближайшее время.

Панфилов - режиссер, сценарист, народный артист РСФСР, обладатель множества национальных и международных кинонаград, включая специальный приз жюри фестиваля в Каннах. Его наиболее известные работы: "Начало" (1970), "Тема" (1979), "Васса" (1983), "Мать" (1990), "В круге первом" (2006) и другие.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера и ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. В этом году фестиваль впервые проходит в онлайн-формате. Полная программа фильмов фестиваля доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре Tvzavr. Помимо доступа к лентам, онлайн-кинотеатр также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин.