СМИ: премьеру фильма Нолана "Довод" снова перенесли

ТАСС, 26 июня. Американская киностудия Warner Bros. во второй раз перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) с 31 июля на 12 августа в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом в четверг сообщил журнал Variety.

Премьера "Довода" изначально была запланирована на 17 июля, однако позднее в связи с распространением коронавируса была перенесена на 31 июля. Новый перенос на 12 августа, пишет журнал, произошел на фоне заявления губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо о том, что кинотеатры в ходе четвертого этапа снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, не будут открыты.

Variety объясняет, что при решении провести премьеру фильма с закрытыми кинотеатрами в мегаполисе Нью-Йорке, а также в Лос-Анджелесе прокатчики лишатся двух крупнейших кинорынков.

Главные роли в новой картине Кристофера Нолана, повествующей о секретном агенте, стремящемся спасти мир, исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон.