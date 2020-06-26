Премьера второго сезона "Простоквашино" состоялась на YouTube-канале "Союзмультфильма"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Второй сезон нового "Простоквашино" начнется с серии "Банный день" о том, как кот Матроскин временно перестал быть полосатым. Премьера эпизода состоялась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" в пятницу, сообщает пресс-служба студии.

Новые серии мультсериала "Простоквашино" начали выходить весной 2018 года, первый сезон завершился в апреле 2020 года. Действие мультфильма разворачивается в современности, помимо дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина в проекте появились новые персонажи, в том числе - маленькая сестра главного героя и ее няня.

"На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Банный день". По сюжету, героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того, как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик Кота лишился своего определяющего отличия - полосатости", - рассказали в пресс-службе.

Новые серии мультфильма "Простоквашино" на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" суммарно собрали более 160 млн просмотров.