"Тонкое искусство пофигизма" возглавило рейтинг популярных книг у россиян до 30 лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Книга американского консультанта по личному развитию Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма" стала самым популярным электронным изданием среди россиян до 30 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес".

"Специально к Дню молодежи ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, определил список самых популярных электронных и аудиокниг последнего десятилетия среди людей до 30 лет. На первом месте неожиданно оказалась книга американского консультанта по личному развитию и блогера Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма", рассказывающая о новой философии жизни. Она заключается в простом правиле "забить на трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать им средний палец", - рассказали в пресс-службе.

На втором месте оказалась книга немецкого микробиолога Джулии Эндерс "Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами", третье место занимает издание о работе головного мозга "Подсознание может всё" Джона Кехо.

В пятерку лидеров попала книга о женском здоровье, сексуальности и вопросах психологии "Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть" от Нины Брокманн и Эллен Стёкен Даль, а также бестселлер "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" от Джен Синсеро.

Классические произведения в первую десятку рейтинга не вошли. Так, "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери занимает 25 место, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова - 43 место, "Война и мир" Льва Толстого - 263 место.