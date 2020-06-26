Умерла актриса Театра имени Ленсовета Ирина Замотина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Актриса Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Ирина Замотина, сыгравшая в фильмах "На войне как на войне" (1968), "Пятый десяток" (1983), "Торможение в небесах" (1989), умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"Мы потеряли родного человека. 24 июня на 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Замотина. Ее яркая судьба в нашем театре сложилась на наших глазах, - говорится в некрологе. - Скорбим вместе с родными и близкими".

Ирина Замотина окончила в 1963 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в этом же году она вошла в состав труппы Ленинградский театр имени Ленсовета.

В ее творческой биографии более 25 ролей, сыгранных в театре, среди которых Бьянка в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Оля в "Тане", Лика в "Мой бедный Марат" в постановках Алексея Арбузова, Ганка в "Щедром вечере" Вратислава Блажека, Клара в "Пигмалион" Бернарда Шоу, жена машиниста в спектакле "Фро" Андрея Платонова, Бетан в "Малыше и Карлсоне" Астрид Линдгрен и многие другие.

Замотина также снималась в кино, в том числе в фильмах-спектаклях "Звезды не гаснут" (1967), "Последний парад" (1972), "Хрустальное сердце" (1987), "Диоген" (1992), телесериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей".