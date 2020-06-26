Главная роль в фильме впервые досталась роботу

Японского робота с искусственным интеллектом по имени Эрика утвердили на главную роль в научно-фантастическом боевике под названием "b". Такой опыт станет первым в истории кино, пишет журнал Hollywood Reporter (THR).

"Настоящие актеры вовлекают собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля, - цитирует THR слова продюсера проекта Сэма Хозе. - Нам пришлось имитировать ее движения и эмоции с помощью индивидуальных занятий. Робота учили контролировать скорость движений, вести диалоги, использовать жесты".

Сюжет картины развернется вокруг ученого, который пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Однако позже он понимает, что его работа принесет больше зла, чем пользы. Тогда исследователь помогает роботу, которого он же и разработал, сбежать из лаборатории.

Часть сцен с участием Эрики уже отсняли в Японии в 2019 году. Оставшиеся эпизоды планируется снять в Европе в июне 2021 года. Общий бюджет картины составит $70 млн.