Минкультуры разрабатывает меры для исключения ситуаций, подобных делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ вместе с культурным сообществом прорабатывает меры, которые должны исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии". Оно разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром между худруком и директором, об этом говорится в заявлении министра культуры РФ Ольги Любимовой в пятницу.

"Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами. Чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем. Нами разработан законопроект "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Законодательно закрепляется разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры прежде всего в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем. Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе", - сказала Любимова, чьи слова приводят в пресс-службе Минкультуры.

Сейчас по законодательству у театра один руководитель, напомнила Любимова. В том случае, если худрук является творческим лидером, он зачастую становится управленцем, а главный менеджер оказывается в позиции заместителя. "Это классическая ситуация, которая определяется действующей законодательной нормой. Получается, что контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджмента", - добавила министр культуры РФ.

Поэтому Любимова подчеркнула, что этот законопроект чрезвычайно важен для купирования такого рода ситуаций, он даст учредителю возможность заключить трудовой договор с двумя лицами: с худруком на художественное руководство и с директором на финансовое руководство. "Мы разрешаем разделить сферы управления, обеспечить необходимый баланс между административно-хозяйственной, финансовой деятельностью с одной стороны и творческой деятельностью с другой. <...> В этой конструкции художественный руководитель абсолютно свободен от того, чтобы отвечать за сметы, чеки, расходы, исполнение всех требований финансового контроля. Художник не обязан быть финансистом - он должен созидать", - сказала министр.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования. "Главное, он уже официально одобрен российской трехсторонней комиссией, то есть профсоюзами России. Этими нововведениями мы фактически исполняем поручение президента России, данное ранее на встрече с деятелями культуры по доработке законодательства и устранению нормативных правовых пробелов", - заключила Любимова.