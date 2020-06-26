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Пандемия коронавируса нового типа

В кабмине сообщили, что потери в сфере культуры за апрель - июнь превысили 8 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Потери культурных организаций в России с апреля по июнь в 2020 году по сравнению с таким же периодом в прошлом году составили более 8 млрд рублей. Об этом в пятницу на итоговой коллегии Министерства культуры РФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Пандемия привела к финансовым потерям. Так, по информации, которую мне дает министр [культуры РФ], за апрель - июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 млрд рублей, что для культуры очень большие цифры", - сказал он.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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