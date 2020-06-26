Калягин считает радостью и облегчением, что Серебренников сможет ставить спектакли

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. То, что фигуранты дела "Седьмой студии" находятся на свободе и будут иметь возможность продолжать заниматься творчеством, - огромная радость и облегчение, считает председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин.

"Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин на свободе, это главное. Огромная радость, что с Софьи Апфельбаум снято обвинение, осталась статья за халатность. Хотя понимаю, сколько ей пришлось за это время пережить", - сказал он ТАСС в пятницу, отметив, что следил за новостями из Мещанского суда с самого утра и, "наконец, выдохнул".

Калягин отметил, что ему кажется обидной та формулировка, которая прозвучала в суде: "преступная группировка во главе с Кириллом Серебренниковым занималась хищениями". "Убежден, что Кирилл занимался творчеством и прежде всего хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа", продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться, а сделать дело, в которое они верили. Есть облегчение, они смогут работать и дальше, Кирилл будет ставить спектакли. И не важно, в каком статусе. Еще раз повторю, хоть так!" - поделился Калягин.

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин назвал решение суда хорошим. "Я там был, был очень трудный день. Казалось, что все будет плохо совсем, поэтому то, что так получилось в итоге, - хорошо", - отметил он.

Бородин подчеркнул, что очень рад, что Софье Апфельбаум, занимающей пост директора в РАМТ, назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. "Это очень важно и для нее, и для меня лично, и для театра", - добавил худрук.

Адвокаты Серебренникова, Малобродского, Апфельбаум заявили о намерении обжаловать приговор. Режиссер Вадим Абдрашитов в разговоре с ТАСС поделился, что поддерживает решение адвокатов о подаче апелляции. "Правильно поступают адвокаты фигурантов этого дела, требуя восстановления справедливости как таковой, подают апелляцию. Я абсолютно поддерживаю это решение, потому что, мягко говоря, неясность остается. Люди должны иметь полную ясность о том, что там произошло, потому что ощущение мутного и темного дела, оно осталось", - сказал он ТАСС.