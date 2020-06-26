Письмо Иосифа Бродского продали на аукционе за 2,2 млн рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Письмо поэта Иосифа Бродского, адресованное Татьяне Румянцевой, было продано на аукционе за 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "В Никитском" в пятницу.

"Вчера, 25 июня, состоялся аукцион № 167 "В Никитском". Хитом торгов стал уход рукописного письма Иосифа Бродского, адресованного Т. Румянцевой, которое поэт написал в 1967 году. Лот был реализован за внушительную сумму 2 200 000 руб., стартовав с отметки 800 000 руб.", - говорится в сообщении.

Татьяна Румянцева - общая подруга Бродского и петербургской художницы, графика Марианны Басмановой. На обеих сторонах листа рисунки Бродского, также есть его надписи: "Танечка! Это Вы в неуступленной мне курточке", "Всех рисовал я".

Кроме того, автограф писателя Алексея Ремизова русскому журналисту и публицисту Александру Глинке ушел с молотка за 120 тыс. рублей при эстимейте 80 тыс. рублей. За цену в десять раз больше начальной ушел конверт с письмом поэта Серебряного века Эдуарда Багрицкого писателю Игорю Поступальскому, он был продан за 30 тыс. рублей.

Также с молотка ушли дарственные Дмитрия Мережковского, Василия Гроссмана, Александра Твардовского, Беллы Ахмадулиной.