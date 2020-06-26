Музей-заповедник "Петергоф" определил подрядчика для реставрации Верхнего сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" выбрал ОАО "Специализированное строительное управление - 5" в качестве подрядчика для выполнения реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Верхний сад". Стоимость работ по контракту составляет 386 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

В феврале ТАСС сообщал, что Петергоф разместил закупку на проведение реставрации Верхнего сада.

"Победитель - открытое акционерное общество "Специализированное строительное управление - 5". Предложение участника - 386 млн рублей", - говорится в документе.

Работы должны быть выполнены до 8 декабря 2023 года. В частности, исполнителю по контракту предстоит провести ремонтно-реставрационные работы, укрепить ленточный фундамент ограды Верхнего сада, отреставрировать ее столбы, фонтанную водоподводящую систему, очистить канал Гольца и выполнить другие работы.

Верхний сад - объект культурного наследия федерального значения с 2001 года. Его площадь - 14 га, во второй половине XVIII в. сад приобрел облик регулярного парка: один за другим здесь стали появляться фонтаны. В период перестройки Большого дворца сад был расширен по плану архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.

На территории сада расположены пять прудов с фонтанами: "Нептун", "Дубовый", "Межеумный", "Западный квадратный", "Восточный квадратный", а также плотина на канале Гольца, подземная водоподводящая система (коллекторы и трубопроводы), снабжающая водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка и т. д. Во время войны сад сильно пострадал - он утратил свой зеленый покров, фонтаны и водоводы были разрушены, пилоны главных ворот - взорваны, трельяжные беседки и крытые галереи - уничтожены.

О Петергофе

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.