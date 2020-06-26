Умер поэт Салих Гуртуев

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Умер народный поэт Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев, переводивший на балкарский язык лучшие произведения классики русской и мировой литературы. Об этом сообщается в Instagram Минкультуры КБР.
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Ушел из жизни народный поэт КБР Салих Гуртуев В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев. Сын политрука Красной Армии, в 1944 г. С. Гуртуев ребенком вместе со всем балкарским народом был депортирован в Среднюю Азию, где закончил среднюю школу. После возвращения из ссылки в 1958 году поступил в Кабардино-Балкарский госуниверситет, который окончил в 1963 года по специальности «Преподаватель балкарского и русского языков и литератур». В 1986 – 1991 годах С.Гуртуев возглавлял Государственный Комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В последние годы работал в литературном журнале на балкарском языке «Минги-Тау (Эльбрус)». С.Гуртуев является автором более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык лучших произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа. В 2009 г. он единомышленниками основал Клуб писателей Кавказа, который возглавлял в течение семи лет. Клубом писателей Кавказа учреждена литературная премия им. С.С.Гуртуева, которая вручается за достижения в области поэзии. Салих Гуртуев был заслуженным работником культуры Кабардино-Балкарии, обладателем литературной премии им. Желюка (Винницкая область, Украина), литературной премии Министерства культуры Кабардино-Балкарии, награждён Грамотой Верховного Совета Грузии за вклад в развитие литературных взаимосвязей между народами. За перевод на родной язык великой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» удостоен звания «Почетный гражданин города Тбилиси». Светлый образ большого поэта, гражданина и интернационалиста Салиха Султанбековича Гуртуева сохранится в памяти всех людей, знавших его, читавших его книги и ценивших его слово. Коллективы ГКУ "КБР-Медиа" , РИА «Кабардино-Балкария» , #минкульткбр выражают искренние соболезнования родным и близким С.Гуртуева @kbrria @smi_kbr #минкульткбр
Родственники поэта сообщили, что Гуртуев заразился коронавирусом и в последние дни лечился в одном из госпиталей в Нальчике.
"В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев. Он является автором более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык лучших произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа", - говорится в сообщении.
В 2009 году он с единомышленниками основал Клуб писателей Кавказа, который возглавлял в течение семи лет. Клубом писателей Кавказа учреждена литературная премия им. С. С. Гуртуева, которая вручается за достижения в области поэзии.
Гуртуев возглавлял Госкомитет КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В последние годы работал в литературном журнале на балкарском языке "Минги-Тау" (Эльбрус).