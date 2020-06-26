Умер поэт Салих Гуртуев

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Умер народный поэт Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев, переводивший на балкарский язык лучшие произведения классики русской и мировой литературы. Об этом сообщается в Instagram Минкультуры КБР.

Родственники поэта сообщили, что Гуртуев заразился коронавирусом и в последние дни лечился в одном из госпиталей в Нальчике.

"В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почетный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев. Он является автором более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык лучших произведений классиков русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа", - говорится в сообщении.

В 2009 году он с единомышленниками основал Клуб писателей Кавказа, который возглавлял в течение семи лет. Клубом писателей Кавказа учреждена литературная премия им. С. С. Гуртуева, которая вручается за достижения в области поэзии.

Гуртуев возглавлял Госкомитет КБР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В последние годы работал в литературном журнале на балкарском языке "Минги-Тау" (Эльбрус).