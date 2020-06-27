Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом отметит 300-летие без торжеств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Константиновский дворец в Стрельне, возрожденный в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга в качестве государственного комплекса "Дворец конгрессов", отмечает 27 июня свой трехсотлетний юбилей. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Дворца конгрессов Мария Прудникова, торжеств по случаю юбилея не будет из-за ограничений, связанных с коронавирусом, но комплекс готовится принять посетителей и рассказать о своей истории, как только позволит ситуация.

"Карантин, вызванный вспышкой новой коронавирусной инфекции, внес свои коррективы в жизнь Константиновского дворца и всего комплекса. Как и все музеи и конгресс-центры, дворец приостановил прием посетителей для того, чтобы предотвратить распространение пандемии. Несмотря на это, комплекс ежедневно поддерживается в порядке: производится плановый ремонт, благоустройство большой территории парков. В любой день Дворец конгрессов готов распахнуть свои двери для посетителей", - отметила она.

Строительство Большого Каменного дворца в Стрельне началось 16 июня (27 июня по новому стилю) 1720 года. Резиденция должна была стать дипломатическим "окном в Европу", символом могущества и процветания. Петр I тщательно выбирал проект дворца, в проектировании ансамбля принимали участие лучшие архитекторы того времени - Бартоломео Растрелли, Жан-Батист Леблон, Николо Микетти. Для строительства роскошного дворца и огромного сада с фонтанами в Стрельне появились кирпичные заводы и Гончарный двор, началось осушение болотистых почв и обработка ландшафта, на открытых возвышенных местах были заложены "государевы огороды", построены оранжереи, теплицы, погреба.

Упадок и возрождение

В разное время дворцом владели великие князья, после Октябрьской революции в нем размещалась школа-колония, а после Великой Отечественной войны дворец лежал в руинах. В 1953 году была проведена частичная реставрация, и в нем разместилось Ленинградское Арктическое училище, но в последнее десятилетие ХХ века Константиновский дворец стремительно разрушался. В 2003 году дворец вошел в состав Управления делами президента РФ, был полностью отреставрирован по историческим чертежам и открыт в статусе Государственного комплекса "Дворец конгрессов".

"Сегодня Константиновский дворец - деловой и культурный центр - часть большого комплекса, куда также входят Нижний и Верхний парки, отель "Балтийская Звезда", коттеджи "Консульская Деревня", пресс-центр и павильон переговоров. Дворец регулярно становится местом проведения мероприятий на высоком уровне. Здесь состоялись знаковые Саммиты G-8 и G-20. В Константиновском дворце проходят форумы, конгрессы, пресс-конференции и встречи тет-а-тет первых лиц государства. Всего в год проходит более 200 различных мероприятий: конференции, балы, концерты", - рассказала Прудникова.

Дворец с парком, признанный объектом культурного наследия федерального значения, принимает туристов. За год парадные залы дворца, коллекцию Русского искусства XVIII-XIX веков и парки посещают 70 тысяч экскурсантов.