Ректоры и мастера творческих вузов обратятся к правительству за увеличением бюджетных мест

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ректоры и ведущие курсы мастера творческих вузов Москвы направят в правительство РФ письмо с просьбой увеличить число бюджетных мест. Об этом ТАСС в субботу сообщил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский.

"Мы готовимся обратиться к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой выделить дополнительные бюджетные места для ведущих творческих вузов <...> Мы сегодня-завтра подготовим письмо и за нашими подписями и подписями наших мастеров отправим его в понедельник", - сказал Заславский.

Он подчеркнул, что при распределении выделенных на этот год по распоряжению правительства 11,4 тыс. бюджетных мест на творческие вузы Москвы осталось около 15 мест, то есть примерно по одному на каждый. При том, сказал Заславский, что у нас последовательно сокращали бюджетные места на протяжении долгого времени.

Заславский уточнил, что письмо на имя вице-премьера подпишет также ректор ВГИК Владимир Малышев, мастера вузов, в том числе Владимир Меньшов, Владимир Андреев, Лика Рулла. Планируется также обсудить этот вопрос с ректором Театрального института им. Щукина Евгением Князевым.

В свою очередь Владимир Малышев сказал ТАСС, что на курсе в творческом вообще нужно формировать актерскую группу - минимум 20-22 человека, чтобы в процессе обучения играть курсовые и дипломные спектакли. "Например, у нас Александр Михайлов набирает курс, выделили 8 бюджетных мест, а надо 20. Я не уверен, что мы наберем столько платных студентов, даже не понижая цены", - пояснил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.