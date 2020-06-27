Театр Вахтангова планирует открыться в сентябре при любом разрешенном сценарии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Государственный академический театр им. Е. Вахтангова планирует открыться в сентябре при любых условиях, которые будет необходимо соблюдать в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

"Мы ждем рекомендации Роспотребнадзора [для открытия театров], но для нас, как для театра, важно открыться по любому сценарию <...> Мы в Театре им. Вахтангова для себя решили, что скажут шахматную рассадку, сделаем шахматную. Скажут, чтобы в тысячном зале было 150 человек, мы соберем силы в кулак, поговорим с артистами. Как бы нам сложно ни было, нам надо возвращать театр к нормальной жизни. Иначе мы можем потерять труппу, потерять репертуар", - сказал он в ходе I Международной конференции "АРТtalk. Искусство после", проходящей в преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

Крок выразил надежду, что театр возможно будет открыть в сентябре, а в августе отправить артистов на гастроли. "Коронавирус расстроил очень многие наши планы <...> Я надеюсь, что многие артисты Театра Вахтангова будут больше любить здание с колоннами на Арбате. Сначала казалось, что все происходит где-то в Ухани, так далеко, а потом беда ворвалась в каждый дом, каждый театр. Я очень рассчитываю, что изменится отношение артистов к театру. Я очень жду встречи с публикой, весь театр ждет. Я надеюсь, что зрители точно также ждут этой встречи, которая скоро должна случиться", - поделился директор театра.

Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. В дорожной карте, разработанной Министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что какие-либо корректные прогнозы по формату рассадки в театрах можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода (28 календарных дней) до старта сезона.