Академию анимационного искусства им. Федора Хитрука представили на кинофестивале "Зеркало"

ИВАНОВО, 27 июня. /ТАСС/. Академию анимационного искусства имени Федора Хитрука, которая будет заниматься развитием анимации в России, презентовали в субботу на международном кинофестивале авторского кино "Зеркало", который проходит в этом году в онлайн-формате в Ивановской области с 25 по 30 июня, сообщили организаторы смотра.

Инициаторами и основателями академии выступили ведущие российские сценаристы и режиссеры-мультипликаторы. Среди них Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Константин Бронзит и Оксана Черкасова, которые вышли в эфир со зрителями в вечерней студии фестиваля, чтобы поговорить о проблемах современной анимации и рассказать, чем будет заниматься новое творческое объединение.

"На сегодняшний день грандиозное искусство анимации разделилось на две ветки. Одна из них - индустриальная коммерческая анимация. <…> Нами это [направление] воспринимается как катастрофа, если говорить о перспективах развития анимации в целом. Мы хотим, чтобы этот вид кинематографа развивался именно как искусство. Ведь совершенно недаром [Сергей] Эйзенштейн (советский театральный режиссер - прим. ТАСС) называл анимацию сверхкино. Именно поэтому было принято решение создать эту академию", - сообщил Андрей Хржановский.

По его словам, академия будет объединена со школой-студией анимационного кино "ШАР". Она была создана в 1993 году при поддержке Госкино. До настоящего времени она занимается производством анимационных фильмов, профессиональной подготовкой режиссеров и художников-аниматоров. "Мы намерены усовершенствовать образование молодых режиссеров и аниматоров, используя традиции, опыт и достижения современной анимации. Студия "Шар" будет работать под сенью академии. Вместе они станут центром образования в области авторской анимации", - сказал Хржановский.

Он уточнил, что слушателями летней школы академии в 2021 году могут стать участники образовательного анимационного кампуса "Юность", который ежегодно проводится в рамках МКФ "Зеркало". В ходе фестиваля школьники в возрасте от 14 до 17 лет учатся создавать сценарии, изучают аналоговые техники анимации и законы движения.

На фестивале в субботу также была представлена программа российских анимационных фильмов, без которых ныне невозможно представить историю советской и российской мультипликации. Среди них "Остров", "Жил-был Пес", "Ежик в тумане", "Нос", "Учитель пения" и другие. Основатели академии прокомментировали историю их создания.

О мультипликаторе и фестивале

Юрий Хитрук (1917-2012) - советский и российский мультипликатор, режиссер, сценарист, педагог, переводчик, лауреат двух государственных премий СССР. Мультипликацией заинтересовался после просмотров мультфильмов Уолта Диснея на I Московском международном кинофестивале в 1935 году. С 1938 года он начал работать мультипликатором на студии "Союзмультфильм". Аниматор около 200 мультфильмов, с 1961 г. - режиссер. Создатель мультфильмов "Винни-Пух", "Дарю тебе звезду", "Остров", "Фильм, фильм, фильм!", "Каникулы Бонифация", "Топтыжка и других.

В 1993 году он вместе с тремя ведущими отечественными мультипликаторами - Юрием Норштейном, Андреем Хржановским и Эдуардом Назаровым - создал школу-студию "ШАР" ("Школа аниматоров-режиссеров"). При ее поддержке, в частности, был снят мультфильм "Русалка" Александра Петрова, который вошел в список номинантов на премию "Оскар" в 1998 году.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера. Ежегодно он проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. В этом году фестиваль впервые проходит в онлайн-формате. Полная программа фильмов фестиваля доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре Tvzavr. Онлайн-кинотеатр обеспечивает доступ к лентам, а также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин.