Фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова" начался в Ленобласти симфоническим концертом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Киношлягеры Андрея Петрова" начался в Приозерске в Ленинградской области, открыл фестиваль симфонический оркестр "Таврический". Его концерт транслировали в прямом эфире на странице оркестра "ВКонтакте". В программу вошли произведения в классическом исполнении, а также композиции в новой аранжировке.

Музыканты оркестра под управлением Михаила Голикова исполнили произведения композитора, написанные к фильмам "Старая, старая сказка", "О бедном гусаре замолвите слово", к другим кинолентам. В концерте солировали внучка Андрея Петрова, дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе, актер музыкального театра Иван Ожогин, а также солистка Мариинского театра Ольга Пудова.

Фестиваль организован Фондом Андрея Петрова совместно с симфоническим оркестром "Таврический", который является единственным участником фестивальных мероприятий. Фестиваль прошел впервые в 2019 году в городах Ленинградской области при поддержке регионального Комитета по культуре. Из-за пандемии коронавируса и ограничений на проведение массовых мероприятий концерты со зрителями в рамках фестиваля в этом году не планируются. Однако все желающие смогут увидеть выступления артистов в онлайн-трансляциях.

В этом году отмечается 90 лет со дня рождения Андрея Петрова. По информации пресс-службы оркестра "Таврический", концерт в Приозерске стал первым в марафоне праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках празднования юбилея композитора в Ленинградской области, Великом Новгороде, завершатся они в Москве гала-концертом в Кремле.

Андрей Петров - советский и российский композитор, народный артист СССР. Его творчество отличает разнообразие форм и жанров: композитор написал множество крупных симфонических произведений, создавал музыку к фильмам, ставшим киноклассикой. Петров является автором мелодий для фильмов "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля", "Я шагаю по Москве". Композитор писал музыку к фильмам Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Владимира Хотиненко и других режиссеров.