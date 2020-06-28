"Мелодия" впервые представила запись Четвертой симфонии Каретникова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" впервые представила запись Четвертой симфонии Николая Каретникова к 90-летию со дня рождения композитора. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе компании.

"Мелодия" выпустила не издававшуюся ранее запись - первое в СССР исполнение Четвертой симфонии Николая Каретникова, советского композитора-нонконформиста. Премьера в СССР состоялась благодаря Геннадию Рождественскому, чье вступительное слово звучит перед началом симфонии", - отметили в пресс-службе.

Написанная в 1963 году симфония впервые прозвучала в 1967 году на фестивале "Пражская весна", советская премьера состоялась 22 года спустя. Произведение создавалось Каретниковым как музыка для балета "Геологи", заказанного Большим театром. "Получив либретто, композитор решил написать именно симфонию - сложную по языку, в додекафонной технике, без всяких скидок на "балетность". И при этом предназначенную для хореографической постановки", - отметили в компании.

К концу 1962 года симфония была почти готова и принята постановщиками, однако после посещения Никитой Хрущевым выставки в Манеже и усиления идеологического давления на культуру балет с додекафонной музыкой даже не показали цензорам.

Издание доступно на площадках Apple Music, "Яндекс.Музыка", YouTube, Spotify. Подготовлено при поддержке Фонда Николая Каретникова.

Из биографии

Каретников родился 28 июня 1930 года. Известность композитору принесли его ранние сочинения: оратория "Юлиус Фучик" (1953), балеты "Геологи" (1956) и "Ванина Ванини" (1962). Каретников - автор двух масштабных сценических произведений: оперы "Тиль Уленшпигель" (1965-1985, либретто композитора совместно с Павлом Лунгиным) и "Мистерия апостола Павла" (1970-1987, либретто композитора совместно с Семеном Лунгиным под патронажем отца Александра Меня).

Композитор умер 9 октября 1994 года.