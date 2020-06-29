Летняя школа инклюзивных практик Пушкинского музея пройдет онлайн

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина проведет с 29 июня по 5 июля летнюю школу инклюзивных практик для музейных профессионалов. В этом году она состоится в онлайн-формате, сообщила пресс-служба музея.

"Фокус программы - практические аспекты доступности сферы культуры, в том числе на карантине и после него. Трансляции мероприятий публичной программы пройдут в социальных сетях музея и на портале "Культура.РФ", - говорится в сообщении.

Помимо вебинаров, интерактивных экскурсий и занятий для 20 участников из регионов России, в программе - публичные мероприятия с трансляцией, присоединиться к которым смогут все желающие. Кроме того, участники школы смогут посетить мероприятия на русском жестовом языке, экскурсии с тифлокомментированием и творческие мастер-классы, проходящие в Пушкинском музее регулярно.

"Используя дигитальную форму как преимущество, в этом году летняя школа предлагает выступление специального гостя - Кристены Гюнтер, основательницы и президента Чикагской ассоциации по вопросам доступности культуры, директора по вопросам образования Художественного центра в Эванстоне (Иллинойс)", - отмечается в сообщении. Спикерами школы выступят искусствоведы, менеджеры, кураторы, хранители и администраторы Пушкинского музея, сотрудники отделов развития, инклюзивных программ, информационных технологий, эстетического воспитания и посетительского опыта ГМИИ им. Пушкина.

В первый день работы школы заведующая отделом инклюзивных программ ГМИИ им. Пушкина Евгения Киселева расскажет об истории программ доступности в художественных музеях мира. Также в этот день состоится дискуссия "Категоричность категорий. О важности слов". "Дискуссия будет посвящена способам минимизировать проблемы с названиями и поиску разумных компромиссов. Она предназначена для специалистов в области музейной инклюзии и для широкой публики. Дискуссия о сложности поиска нейтральных слов, о необходимости введения новых категорий в музее, о том, как мы говорим о новых посетителях музея с ними самими и друг с другом", - пояснили в музее.

В программу школы на другие дни включены дискуссии и выступления на темы "Пока вы дома. Народные умельцы и умелицы. Онлайн-выставка детских работ. Баланс реального и цифрового", "Управление посетительским опытом в музее до и после карантина", "Принципы работы студии арт-терапии ГМИИ им. А.С. Пушкина" и другие. Также будут опубликованы видеоролики, в которых представители крупнейших российских благотворительных фондов расскажут о том, какие изменения происходят в сфере инклюзии и благотворительности в России после кризиса здравоохранения.