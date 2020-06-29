Японский театр "Кабуки" возобновит работу с 1 августа

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Традиционный японский театр "Кабуки" с 1 августа возобновит свою работу после временного прекращения деятельности из-за распространения нового коронавируса. Об этом официально объявила в понедельник на своем сайте компания "Сётику", которая организует представления труппы.

В заявлении компании отмечается, что гостям театра без защитных масок может быть отказано в проходе на спектакль из-за угрозы инфицирования зрителей.

О приостановке работы "Кабуки" компания "Сётику" сообщила 27 февраля.

За время пандемии в Японии было выявлено более 19,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Не менее 985 человек умерли. Выздоровели около 17 тыс. заразившихся. Менее 50 пациентов остаются сейчас в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.