{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кинотеатры в России откроются 15 июля

Российские кинотеатры не работают с конца марта из-за ситуации с распространением коронавируса
Описание
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На эту тему
Рекомендации Роспотребнадзора по работе кинотеатров. Главное

"С 15 июля открываются кинотеатры", - сказал он.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в начале июня сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля.

Как уточнили в Минкультуры, точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.

Теги
Россия
"Люди забыли истину, но ты не забывай…" Как летал и писал Экзюпери
Его короткая жизнь (Экзюпери прожил всего 44 года) была полна трудностей и приключений. Когда Антуану было четыре года, из жизни ушел его отец и глава семейства — Жан-Марк де Сент-Экзюпери, оставив свою супругу Мари Буаэ де Фонколомб в окружении пятерых детей. Маленький Экзюпери был третьим ребенком в семье, у него были белокурые волосы, а потому домашние ласково называли его Король-солнце. Писатель родился 120 лет назад
Читать полностью