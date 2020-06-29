Кинотеатры в России откроются 15 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

На эту тему

"С 15 июля открываются кинотеатры", - сказал он.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в начале июня сообщил, что возобновление работы кинотеатров планируется на середину июля.

Как уточнили в Минкультуры, точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями.