ТАСС в спецпроекте "Смена перспективы" расскажет о женщинах-режиссерах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ТАСС запускает авторский спецпроект "Смена перспективы". Это серия материалов о пяти значимых женщинах-режиссерах современности, отобранных кинокритиком агентства Тамарой Ходовой.

Первая часть спецпроекта, уже доступная на сайте, посвящена Джейн Кэмпион - новозеландскому режиссеру, одной из пяти женщин, номинированных на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер", и единственной женщине, получившей "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля - за фильм "Пианино".

"В нейтральном монохромном пространстве мы выстраиваем мир Кэмпион, обращаясь к образам, ключевым для ее творчества", - отметила дизайнер Студии дизайна ТАСС Марина Черкасова.

В июле выйдет второй материал - о советском режиссере Ларисе Шепитько, получившей "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за фильм "Восхождение". В августе третий - о француженке Селин Сьямме, чей фильм "Портрет девушки в огне" стал одним из самых значимых кинособытий 2019 года и получил награду Каннского кинофестиваля за сценарий. Четвертый выпуск посвящен Аньес Варде, тоже француженке, одной из главных режиссеров новой волны и обладательницы "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и множества других наград. Материал выйдет в сентябре. Последняя часть станет доступна в октябре и будет посвящена немецкому режиссеру и продюсеру Марен Аде. Ее фильм "Тони Эрдманн" получил приз кинокритики на Каннском кинофестивале 2017 года.

В каждом выпуске спецпроекта Тамара Ходова подробно разберет темы, свойственные почерку каждой из героинь, проанализирует их фильмы и детали биографии. Материалы будут отличаться друг от друга не только тематически, но и визуально, отражая стиль каждой из режиссеров.