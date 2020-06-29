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Пандемия коронавируса нового типа

Мацуев проведет в августе фестиваль Crescendo в Сочи со зрителями

Он пройдет в Олимпийском парке 17-18 августа, посетить мероприятие смогут около тысячи человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева Crescedo пройдет 17 и 18 августа в Сочи в формате опен-эйра, его смогут посетить около тысячи зрителей. Об этом сообщил в понедельник пианист на пресс-конференции в ТАСС.

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"Наш фестиваль Crescedo, который традиционно проходил в Зимнем театре, пройдет в Олимпийском парке, это будет опен-эйр, уже со зрителями. Я надеюсь, что с дистанцией будет возможно [разместить] до тысячи человек", - сказал Мацуев.

Пианист заметил, что это будет одно из первых крупных культурных мероприятий в России со зрителями с начала пандемии коронавируса.

Мацуев напомнил, что деятели культуры встречались с представителями Министерства культуры РФ и озвучили ряд предложений по возвращению в концертную жизнь. "Мое предложение было таким, что опен-эйр с начала августа уже возможен. Может, даже пробные концерты в залах начать, если ситуация будет позволять", - подчеркнул он.

Массовые мероприятия, в том числе концерты со зрителями, запрещены в России с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса.

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РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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