Власти Петербурга разрешили установку памятника Блоку рядом с его музеем в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга одобрило изменения в городское законодательство, которые позволят установить памятник поэту Александру Блоку рядом с его музеем-квартирой на улице Декабристов. Как пояснил на заседании председатель Комитета по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, по градостроительному регламенту действуют ограничения на установку новых памятников в историческом центре, поэтому для согласования установки памятника необходимо внести поправки.

"Проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон, касающийся установления территории размещения произведения монументального искусства по адресу на улице Декабристов. <...> После принятия проекта планируется рассмотреть возможность размещения на территории бульвара памятника поэту Александру Блоку. В непосредственной близости от этого бульвара расположен музей Александра Блока", - сказал Григорьев.

Он сообщил, что планируется одновременно с решением об установке памятника создать проект и впоследствии провести работы по благоустройству всей территории бульвара.

Музей-квартира А. А. Блока на улице Декабристов, 57 (филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга) открыт 25 ноября 1980 года к 100-летию со дня рождения Блока в доме, где поэт прожил 9 лет - с июля 1912 до августа 1921 года. В квартире № 23 Блок умер 7 августа 1921 года.

Как отметил на заседании губернатор Петербурга Александр Беглов, в ноябре этого года исполняется 140 лет со дня рождения поэта. "Блока называли самым петербургским поэтом, это правильно, мы все его любим. Но решение о размещении памятника нужно принимать в соответствии с действующим законодательством, поэтому для установки памятника нам надо принять определенное решение, и, я думаю, это решение абсолютно правильное", - сказал Беглов.