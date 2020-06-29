Швыдкой считает, что Серебренников останется востребованным после дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Приговор по делу "Седьмой студии" не помешает Кириллу Серебренникову заниматься творчеством, он останется востребованным режиссером. Такое мнение высказал в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Он ставящий, одаренный, талантливый. Никто его место в современном искусстве занять не может, потому что у него есть имя и фамилия. А искусство всегда персонифицировано. <…> Есть режиссер со своей индивидуальностью, со своим лицом, со своим почерком, со своим пониманием художественной жизни. Судебное решение не запрещает ему заниматься творчеством", - подчеркнул Швыдкой.

Говоря о деле "Седьмой студии", спецпредставитель президента обратил внимание на сложность работы с бюджетными деньгами. "Это очень тяжелый процесс, он очень нервный. Это вопрос качественной работы с бюджетными деньгами", - заметил он.

Мещанский суд в Москве приговорил 26 июня режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии". Двое других фигурантов - Алексей Малобродский и Юрий Итин - также получили условные сроки. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать хозяйственно-распределительные должности в учреждениях культуры. Малобродский и Итин лишены на 2 года права занимать различные должности в учреждениях культуры.