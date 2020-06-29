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Шесть миллионов зрителей посмотрели онлайн-концерт "Рок на Волге"

Для организации проекта были привлечены несколько единиц гражданского флота

ТАСС, 29 июня.Онлайн-концерт "Рок на Волге" прошел в Самарской области 28 июня, онлайн-марафон посмотрели более 6 миллионов человек со всего мира, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Международный рок-фестиваль "Рок над Волгой" проводился в Самаре ежегодно с 2009 по 2013 год. Его возвращение должно было состояться в июне 2020 года на стадионе "Самара Арена". В программе шестого фестиваля были представлены российские музыканты Земфира, "Би-2", "Мумий Тролль", "Сплин", а также американская рок-группа Papa Roach. В мае было объявлено об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса. Затем было принято решение провести шоу в формате онлайн.

"В Самарской области прошел онлайн-концерт "Рок на Волге", где выступили два хедлайнера отечественной рок-сцены - группы "Сплин" и "Би-2". Ведущим концерта стал Олег Гаркуша, фронтмен "АукцЫона". Специальная сцена была установлена на сцепке двух барж на реке Волга. Уникальный онлайн-марафон посмотрели более 6 миллионов человек со всего света", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возведением сцены на барже занималась компания NCA. Глубина Волги в этом месте - более 13 метров. Для организации проекта были привлечены несколько единиц гражданского флота: две баржи длиной 60 и 80 метров, два буксира, два теплохода "Москва" и катер сопровождения "Scout".

"Сплин" исполнил свои яркие хиты "Мое сердце", "Ай лов ю!", "Бонни и Клайд", "Мороз по коже" и "Выхода нет". Группа "Би-2" сыграла свой новый посткарантинный сингл "Депрессия" и хиты "Варвара", "Полковник", "Серебро", "Мой рок-н-ролл".

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