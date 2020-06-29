Под Ивановом покажут редкие работы Дали с иллюстрациями к Библии

ТАСС, 29 июня. Выставка редких работ Сальвадора Дали из частного итальянского собрания, представляющая уникальные графические иллюстрации к Ветхому и Новому Завету, откроется 2 июля в Левитановском культурном центре в Плесе Ивановской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Левитановский культурный центр 2 июля открывает выставку "Сальвадор Дали. Священное послание", которая представляет масштабную графическую серию великого художника XX века Сальвадора Дали - Biblia Sacra. Она включает в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. В полном объеме этой серии нет ни в одном российском музее, что позволяет назвать данный проект уникальным", - сообщает пресс-служба.

Предложение проиллюстрировать новое издание Библии Дали получил в 1963 году от своего друга, итальянского коллекционера Джузеппе Альбаретто. Книгу благословил сам Папа Римский. В нее вошли 105 акварельных рисунков, которые изображают самые известные библейские сцены. В 1964-1967 годах они были переведены в литографии. Так появился самый масштабный в творчестве Дали графический проект. Выставка будет экспонироваться в Плесе до 13 сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, музеи в Ивановской области возобновили работу с 26 июня в режиме индивидуального посещения без экскурсионного обслуживания.