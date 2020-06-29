После пожара в драмтеатре Владимира отменили фестиваль с участием 26 театров

Возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, возгорание началось во время проведения электромонтажных работ. Известно, что в результате возгорания серьезно пострадала недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийский театральный форум - Фестиваль фестивалей "У Золотых ворот", который должен был в шестой раз состояться во Владимирском академическом театре драмы в сентябре 2020 года, отменен из-за пожара в учреждении. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Фестиваль будет однозначно отменен, это уже очевидно. Средства, возможно, будут перенаправлены на проект восстановления театра", - сказала Бирюкова.

Как пояснил ТАСС председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, народный артист Николай Горохов, для участия в фестивале было приглашено 26 театров "со всей страны, мира, Европы".

VI Всероссийский театральный форум - Фестиваль фестивалей "У Золотых Ворот" должен был пройти c 18 сентября по 2 октября 2020 года.

Фестиваль проводится во Владимире раз в два года, начиная с 2010 года. Участие в смотре принимают спектакли театров России, получившие призовые места по главным номинациям на отечественных фестивалях международного, всероссийского и межрегионального уровня, а также зарубежных фестивалях. Гран-при фестиваля представляет собой хрустальную "Шапку Мономаха". Председателем жюри фестиваля является народная артистка, лауреат Госпремии СССР Евгения Симонова.