Ингушетия получит в дар от члена Союза художников РФ картину-аллегорию депортации ингушей

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Картину-аллегорию, посвященную теме депортации ингушей в 1944 году в Казахстан, передаст Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии автор полотна - член Союза художников РФ Ксения Ануфриева-Мирлас. Об этом ТАСС рассказала директор музея Любовь Тумгоева в понедельник.

"В скором времени нашему музею будет передана со всеми необходимыми документами картина "Река воспоминаний" Ксении Ануфриевой-Мирлас. Картина была написана автором в 2013 году, на ней изображены мост через реку времени - это память, а листы в воде - человеческие судьбы. Полотно посвящено теме депортации ингушей в 1944 году", - сказала Тумгоева.

По ее словам, художница через своего представителя вышла на связь с музеем и сообщила о своем желании передать полотно в республику.

"Картина на регулярной основе будет выставляться в нашем музее и станет ценным экспонатом музейного фонда", - добавила директор.

Ануфриева-Мирлас - член Союза художников РФ, мастер живописи и один из ярких представителей Московской школы ваяния. Ее работы находятся в собраниях ведущих музеев России и за рубежом.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 гг. были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".