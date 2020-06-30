Проект реставрации здания Национального музея Карелии подготовят в 2021 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /ТАСС/. Новый проект реставрации объекта культурного наследия - здания Национального музея Карелии, входящего в ансамбль Круглой площади XVIII века (ныне пл. Ленина) - будет готов в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Реставрация здания Национального музея Карелии должна была проходить по федеральной целевой программе развития региона до 2020 года. В этом году объект был исключен: власти региона пояснили это отсутствием готовых проектов и возможностью провести работы в рамках других программ.

"Проект будет готов в 2021 году, наверное, к сентябрю. Вопрос того, когда на него будут изысканы средства, это покажет отработка [вопроса] с федеральным центром", - сказал собеседник агентства.

По словам Лесонена, расторгнуть контракт с петербургской компанией, которая в 2019 году разработала проект реставрации здания, пришлось из-за претензий Главгосэкспертизы. Специалисты потребовали проработать спецтехусловия, в частности, провести огневые испытания новых материалов, которые предполагалось использовать для обеспечения пожарной безопасности здания.

"Нужно точно знать проектное решение, которое обеспечит сохранность здания в случае пожара или каких-то других бедствий. Задача - максимально сохранить исторический материал, в том числе деревянный. Но раз мы его сохраняем, то нужны исследования способов защиты этих частей", - отметил министр, добавив, что определенно сказать, как это повлияет на итоговую стоимость работ, пока невозможно.

Ансамбль административных зданий создавался в конце XVIII века как новый градостроительных центр Петрозаводска. Его архитектура соответствует классицистическому стилю. В разное время здесь находились управление Александровского завода, резиденция губернатора Олонецкой губернии, в том числе в них жил и работал Гавриил Державин. Национальный музей Карелии получил исторические здания площади в 1990-х годах.