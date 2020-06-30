Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку последнего столетия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Союз композиторов России и звукозаписывающая фирма "Мелодия" запишут шесть цифровых альбомов сольных и камерных сочинений прошедшего столетия - от русского авангарда начала XX века до современности. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе Союза.

"Союз композиторов России и "Фирма Мелодия" начинают подготовку масштабного проекта: издание камерной музыки от русского авангарда 1910-х годов до современности. В записи примет участие Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), работа начнется 1 июля", - отметили в пресс-службе.

Проект представит композиторов, сформировавших звуковой контекст современной академической музыки после 1990-х годов. Кроме московских и петербургских авторов будут представлены композиторы из Брянска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Томска, Ростова-на-Дону и Улан-Удэ. В антологию войдут пьесы как признанных современных композиторов, так и авторов более молодого поколения. Среди них Дмитрий Курляндский, Владимир Раннев, Кузьма Бодров, Павел Карманов, Эльмир Низамов, Алексей Сюмак, Антон Сафронов и другие.

Профессор Московской консерватории, пианист Михаил Дубов запишет пьесы Ивана Вышнеградского, Артура Лурье, Александра Мосолова, Николая Обухова, Гавриила Попова, Леонида Половинкина и Сергея Протопопова, а также сочинения второй половины XX столетия - от произведений Арво Пярта, Софии Губайдулиной и Эдисона Денисова периода "оттепели" до концептуальных сочинений 1970-1980-х Владимира Мартынова, Николая Каретникова, Владимира Тарнопольского и других.

Московский ансамбль современной музыки был создан тридцать лет назад при непосредственном участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова. Помимо основного состава МАСМ - Ивана Бушуева, Михаила Дубова, Глеба Хохлова, Олега Танцова и Ольги Деминой - в записи примут участие приглашенные солисты - Роман Минц, Марина Катаржнова, Мария Алиханова, Юлия Мигунова, Сергей Чирков, Ольга Власова.

"Об осуществлении этого проекта мы думали несколько лет, инициатива исходила от МАСМ, у них "в руках" почти вся современная камерная музыка. Рабочее название проекта "Звуковой обзор", и это действительно обзор российской камерной музыки последних 100 лет. Важным жестом станет запись пьес недавно ушедших Дмитрия Смирнова и Александра Вустина, без которых невозможно представить контекст современного музыкального искусства", - цитирует пресс-служба Карину Абрамян, генерального директора Союза композиторов России.