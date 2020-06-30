Эксперт: карантин стал поворотным моментом в работе онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Карантин стал поворотным моментом в жизни онлайн-кинотеатров, зрители окончательно поняли их суть. Таким мнением во вторник поделился Артур Джанибекян - основатель Comedy Club Production, первый заместитель руководителя субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" в интервью Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Телевидение и водеохост - принципиально разные пространства, где принципиально по разным законам регулируется вопрос языковой цензуры. Потому что человек может быть не совсем согласен с культурой, которая показана в телевизоре. А видеосервисы - это уже по твоему выбору и по твоей оплате происходит", - заметил он.

При этом, по его словам, молодежь, люди до 30 лет, уже практически отошла от понятия стационарного экрана. "У новых людей абсолютно иное понимание черного зеркала - того экрана. Этот экран может быть везде. В Москве, мы изучали недавно, у аудитории 18-30 более чем у 25-30% нет телевизоров", - поделился он.

Переход на потребление контента платформ обусловлен и другим фактором. "Экономические обстоятельства заставляют менять финансовую модель взаимоотношений с аудиторией, - продолжил он. - Раньше человек тоже не бесплатно получал контент, но за этот контент платил рекламодатель. То есть человек оплачивал свое телесмотрение методом смотрения рекламы. Сейчас между производителем контента и потребителем все посреднические культуры исчезают. Человек сам платит и без рекламы и без купюр смотрит, что ему подготовил любимый режиссер, актер или видеоблогер".

По мнению Джанибекяна, пандемия для онлайн-кинотеатров стала самой главной BTL-акцией. "Люди наконец-таки собрались, посмотрели и убедились, что онлайн-кинотеатр - это не так уж и плохо. На протяжении последних 20 лет в кинотеатрах мы смотрим одни и те же 25 фильмов в год. Это нехорошо. Здесь у тебя есть возможность смотреть все, что угодно. Это очень хорошо, когда попасть в тот или иной кинотеатр не так проблематично, никаких ограничений нет", - добавил он.

При этом медиаменеджер уверен, что со временем экономические процессы приведут к тому, что платформы поглотят друг друга и "останутся один-два онлайн-кинотеатра".