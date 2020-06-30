Владимирский театр драмы сможет показывать спектакли на трех площадках города

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Труппа Владимирского академического театра драмы, в задании которого накануне произошел крупный пожар, планирует показывать спектакли и ставить новые постановки на площадках областного театра кукол, филармонии и областного дома культуры и искусства. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор театра Борис Гунин.

Пожар площадью 500 кв. м произошел в здании театра 29 июня. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе. Пострадал мужчина 1969 года рождения, он госпитализирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

"Сейчас рассматривается возможность выступления театра на сценах областного дома культуры и искусства, Владимирской областной филармонии и театра кукол. Мы рассчитываем, что на новых площадках также удастся работать над новыми постановками", - отметил он, добавив, что в результате пожара декорации и костюмы не пострадали.

В разговоре с корреспондентом ТАСС режиссер театра Владимир Кузнецов также выразил готовность работать на других площадках, пока в театре будет идти ремонт.

Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, 30 июня в здании театра прошло выездное совещание по ликвидации последствий пожара. По его словам, в результате пожара также уничтожен занавес ручной работы стоимостью около 9 млн рублей, который был пошит для театра в 2016 году. "Мы восстановим театр - так быстро, как позволят средства", - написал глава региона.

За последние годы в театре была проведена большая работа по реконструкции зрительного зала - к сезону 2015 года в фойе и буфете была полностью заменена мебель, создан новый занавес с изображением Золотых ворот. Кроме того, были заменены кресла в зрительном зале. Особой гордостью театра стала сцена, на реконструкцию которой в 2016 году из бюджета было выделено около 100 млн рублей. Благодаря полностью замененной механике у театра появились новые постановочные возможности.