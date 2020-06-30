Названы имена композиторов-лауреатов программы "Русская музыка 2.0"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лауреатами программы "Русская музыка 2.0", направленной на развитие традиций отечественной композиторской школы и демонстрацию ее лучших достижений, стали девять авторов. Их имена объявила во вторник на пресс-конференции в ТАСС директор Aksenov Family Foundation, учредителя программы, Виктория Кондрашова.

"Изначально регламент программы подразумевал, что в шорт-листе будет восемь кандидатов. Но в ходе экспертных советов стало понятно, какой это сложный процесс, и мы пошли на исключительный шаг: в этом году у нас девять кандидатов", - отметила Кондрашова.

Денежные гранты на создание новых произведений получат Марк Булошников, Дмитрий Бурцев, Олег Гудачев, Дарья Звездина, Даниил Пильчен, Марина Полеухина, Алексей Сысоев, Борис Филановский и Александр Хубеев. "В шорт-лист также была включена композитор Елена Рыкова, которая, к сожалению, в этом году не может исполнить обязательства перед программой: у нее другие заказы", - добавила директор Aksenov Family Foundation.

Тех, кому будут заказаны новые сочинения, выбирал международный экспертный совет, в который вошли признанные профессионалы в различных областях музыкального искусства, в том числе композиторы: профессор Гаагской консерватории Яннис Кириакидес, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Сергей Невский и профессор Гарвардского университета Хая Черновин. На первом этапе у всех членов совета была возможность выдвинуть до пяти имен. В длинный список претендентов вошли 22 современных автора.

"Произведения будут исполнены в конце 2020 года на минифестивале "Русская музыка 2.0" в Москве, в котором примут участие два ведущих российских коллектива, которые специализируются на современном репертуаре: Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и ансамбль Questa Musica Филиппа Чижевского", - рассказал член экспертного совета, музыкальный и театральный критик Дмитрий Ренанский. Он уточнил, что эксперты не будут влиять на то, что будут писать лауреаты.

Дирижер, основатель ансамбля Questa Musica Филипп Чижевский заметил, что на коллективе лежит большая ответственность. "Как известно, такие гениальные сочинения, как опера "Кармен", Первая симфония Сергея Васильевича Рахманинова, были абсолютно провальными в момент премьеры, потому что исполнителям не удалось донести замысел композитора. Мы должны быть открыты как исполнители абсолютно каждому композитору и с великой бережливостью относиться к каждой написанной ноте", - подчеркнул он.

О программе

Программа "Русская музыка 2.0" запущена в этом году и будет ежегодной. К ее созданию подтолкнуло широкое представительство отечественных музыкантов на международной сцене.

"Я являюсь президентом русского клуба любителей Зальцбургского фестиваля и не понаслышке знаю о высокой роли современного российского музыкального исполнительского искусства на международной сцене. Программа Зальцбурга как одной из лучших площадок в мире ежегодно полна прекрасных примеров современной российской музыкальной культуры, - отметил учредитель Aksenov Family Foundation Дмитрий Аксенов. - И мы задумались: а почему же современные русские композиторы не столь известны за рубежом, как исполнители?"

Ренанский подчеркнул, что программа не является конкурсом в традиционном смысле. "Это не был конкурс готовых, законченных партитур. Это программа, цель которой - предоставить возможность тем или иным композиторам создать новые произведения. Мы хотим услышать голоса тех или иных авторов", - пояснил член экспертного совета.