Солист Shortparis сыграет Маяковского в новом фильме Козловского

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора". Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель телеканала ТВ-3, который ведет съемки проекта, Алина Позднякова.

"Российский музыкант Николай Комягин, солист группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского "Карамора". Об этом Данила Козловский сказал на встрече на фестивале "Зеркало", - сказала Позднякова.

Она отметила, что съемки "Караморы" уже частично завершились. "Но какой-то блок еще будет доснят. Ранее мы не заявляли в кастинге солиста группы Shortparis, и Данила впервые об этом сказал на встрече на фестивале", - пояснила собеседница агентства.

Николай Комягин - солист российской группы Shortparis из Санкт-Петербурга, которая была основана в 2012 году, отмечена премией "Золотая Горгулья", премией Сергея Курехина. Ее клип "Страшно" в 2019 году занял третье место в одной из номинаций премии Berlin Music Video Awards.

ТВ-3 ведет съемки фантастического стимпанка Данилы Козловского "Карамора", пилотный эпизод проекта снял режиссер Илья Найшуллер, после режиссером в нем выступил Козловский. Действие "Караморы" разворачивается в начале XX века с участием молодого анархиста - Караморы, роль которого исполнит Данила Козловский.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера. Ежегодно он проводится в регионе при поддержке Минкультуры РФ. В этом году фестиваль впервые проходит в онлайн-формате. Полная программа фильмов фестиваля доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре Tvzavr. Онлайн-кинотеатр обеспечивает доступ к лентам, а также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин.