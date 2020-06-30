Умер актер Карл Райнер

ТАСС, 30 июня. Американский актер Карл Райнер, сыгравший в многочисленных фильмах и сериалах, умер в возрасте 98 лет. Об этом во вторник сообщил портал TMZ.

Карл Райнер также был режиссером и продюсером. Он являлся обладателем награды Grammy и девяти премий Grammy. Наибольшую известность в США Райнер получил благодаря комедийному сериалу "Шоу Дика Ван Дайка" (The Dick Van Dyke Show, 1961-1966), в котором он выступал сценаристом и актером.

Российскому зрителю он известен, прежде всего, по роли Сола Блума в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" (Ocean's Eleven, 2001), "Двенадцать друзей Оушена" (Ocean's Twelve, 2004) и "Тринадцать друзей Оушена" (Ocean's Thirteen, 2007). Он также принимал участие в сериалах "Доктор Хаус" (House, M. D., 2004-2012) и "Парки и зоны отдыха" (Parks and Recreation, 2009-2015). Кроме того, Райнер озвучивал мультфильм "История игрушек 4" (Toy Story 4, 2019).

По данным портала, актер ушел из жизни в понедельник в окружении семьи.