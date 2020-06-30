В Каире впервые для публики открылся "мистический" замок барона Эмпейна

КАИР, 30 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. "Замок барона" в Каире впервые в истории открылся во вторник для публики. Журналисты оказались в числе первых посетителей выполненного в стиле индуистского храма необычного строения, пережившего своих хозяев. В понедельник церемонию инаугурации обновленной достопримечательности мегаполиса в режиме видеоконференции возглавил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Открытие особняка должно было состояться еще год назад, но начатые в 2017 году и стоившие казне 175 млн египетских фунтов (более $10 млн) реставрационные работы затянулись, завершившись лишь к началу этого года. На подготовку превращенного в музей дома бельгийского промышленника, миллионера и коллекционера Эдуарда Луи Жозефа Эмпейна ушло еще полгода.

Как рассказал корреспонденту ТАСС глава сектора музеев Высшего совета по делам древностей Муамин Усман, перед специалистами стояла задача не обновить этот памятник, а по возможности восстановить его в первозданном виде. "Здание было построено из армированного бетона и выкрашено в цвет красной охры, - сказал он. - Мы должны были вернуть утраченные краски, очистить весь сохранившийся декор, декоративные панно, пол из веронского мрамора, деревянные панели, стены, которые были покрыты грязью, пылью, птичьим пометом и повсеместно разукрашены граффити, а также полностью обновить систему электроснабжения, освещения и кондиционирования". По словам Усмана, воссоздание первоначального вида дома осуществлялось по старинным фотографиям и картам, а также планам. Но именно в этом, как оказалось, и заключалась главная сложность.

В 1993 году дом был внесен в реестр исторического и культурного наследия. Еще десять лет спустя город взял в свое ведение особняк, выплатив компенсацию потомкам владельцев, и в 2007 замок барона перешел под контроль министерства по делам древностей. Однако прошло еще 10 лет, пока там не начались полномасштабные реставрационные работы.

По словам директора дома-музея Басмы Селим, основная сложность заключалась в поиске старых снимков и чертежей дома, по которым впоследствии велись восстановительные работы. "В конечном итоге они были найдены в жилищном управлении района Гелиополис, - рассказала она ТАСС. - Кроме того, большие сложности создала влажность: повсюду стояла вода, бетонная арматура проржавела и повредилась, но специалисты не могли менять это, альтернативой стала установка поддерживающих и укрепляющих конструкций". По словам директора, в саду, который сейчас стал местом экспозиции того самого первого трамвайчика и автомобилей начала XX века, в свое время были безвозвратно утрачены несколько статуй. Зато сохранился лифт, который с момента постройки замка поднимался с подвала на самый верх - его отремонтировали и планируют в скором времени запустить, а также монограмма барона Эмпейна, выложенная цветной мозаикой на полу у входа в одну из комнат - латинские литеры В. Е. в цветочном обрамлении.

Необычный дом с мистической историей

Замок барона был построен в 1911 году. Бельгийский промышленник барон Эдуард Луи Жозеф Эмпейн (1852-1929), известный участием в строительстве парижского метро, в начале XX века был привлечен к проекту по возведению в 10 км от Каира нового фешенебельного района, получившего название Гелиополис, т.е. "город солнца". Внешний облик этого квартала с унифицированными небольшими домами-виллами, собственной инфраструктурой, бизнес-центрами, мечетью, базиликой и синагогой, а также трамваем, воздушными гонками на аэропланах и даже луна-парком отчасти сохранился до сих пор.

Участок площадью 12,5 тыс. кв. м для возведения собственного особняка барон приобрел в 1907 году и заказал план будущего дома видным французским архитекторам того времени Александру Марселю и Жоржу Луи Клоду. В итоге на песчаной возвышенности, освещаемый со всех сторон солнцем появился дворец, эскиз которого, как говорят, был скопирован с комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, к которому тяготел сам барон. Дворец цвета пробуждающейся пустыни, украшенный балконами, балюстрадами, башенками и мозаикой, охраняют статуи Будды, Шивы и Кришны, а с подножия устремляющейся от центрального входа многоступенчатой лестницы на него взирают скульптуры змей и драконов.

Барон, как гласит история, не обрел счастья в замке. Сначала в результате несчастного случая в доме умерла его дочь, а позднее при невыясненных обстоятельствах, выпав с балкона, погибла сестра. Сам Эдуард Эмпейн умер у себя на родине, в Бельгии, но согласно его воле был похоронен в Каире в основанной им недалеко от замка церкви. В 1954 году дом был продан, а все внутреннее убранство, включая мебель, антиквариат и некоторые древнеегипетские статуи, ушло с молотка.

У последующих хозяев замка, а их было всего двое - египетский предприниматель и саудовский бизнесмен, отношения с домом тоже не сложились, в силу разных обстоятельств они ненадолго задержались в нем. Во время тройственной агрессии 1956 года в особняке размещались египетские солдаты, потом планировалось превратить здание в оздоровительный центр, но все планы рушились, так и не воплотившись в жизнь.

Жители близлежащих домов обходили стороной это место, рассказывая о странных криках и ударах, порой доносящихся из замка. В нем поселились бродячие собаки и летучие мыши. Старинный паркет, редких оттенков мрамор, бельгийские зеркала в объемных рамах, массивные позолоченные двери, золотые ручки и звонки для вызова слуг, витражи на окнах, деревянные лестницы со временем разрушились и потеряли вид.