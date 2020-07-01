Государственный исторический музей открывается для посетителей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей в Москве открывается в среду. Первых посетителей ждет выступление оркестра Antonio-orchestra, сообщила ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

С середины марта ГИМ, как и остальные учреждения культуры, был закрыт из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Первого июля начнет работу музейный комплекс Государственного исторического музея, включающий также Покровский собор (храм Василия Блаженного), Музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых. Музейный комплекс начнет свою работу в 10:00. Для первых посетителей в Парадных сенях будет играть оркестр Antonio-orchestra", - рассказала Лемигова.

Музей будет работать без выходных, также продлены часы работы. Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут работать с 10:00 до 21:00. Территория Покровского собора открыта ежедневно с 9:00 до 19:00, а сам собор начнет принимать первых посетителей с 1 июля по сеансам с 10:00 до 19:00. Палаты Бояр Романовых также будут открыты ежедневно, без выходных с 10:00 до 19:00.

"Посетительские потоки будут максимально разведены, на входах в музей установлены санитайзеры, вход сотрудников и посетителей - после обязательного замера температуры. Обязательным для всех посетителей и сотрудников музея является ношение масок и перчаток. Приобрести маски можно и в сувенирных киосках музея", - отметила собеседница агентства.

В музее подчеркивают, что цены на билеты и экскурсионное обслуживание повышаться не будут. "Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте музея и в исключительных случаях в музейных кассах. Но мы настоятельно рекомендуем приобретать билеты в музей на сайте на указанные сеансы", - добавила Лемигова.

О выставках

Ранее стало известно, что администрацией музея принято решение продлить сроки работы выставки "Фаберже и придворные ювелиры". Экспозиция, посвященная мастерству русских ювелиров, будет открыта для посетителей до 30 октября 2020 года. Экспозиция объединила около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса, включая предметы из полковых музеев, которые показаны впервые. Проект знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров.

В первый день работы музея посетители смогут побывать и на новой выставке "Медики в годы Великой Отечественной войны". Вход для медицинских работников на нее будет бесплатным. В музее отметили, что большинство экспонатов демонстрируется впервые. Посетители увидят фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, документальные материалы, предметы госпитальной посуды. Среди участников выставки - Коломенская городская общественная организация поисковый отряд "Суворов", предоставившая коллекцию хирурга Николая Митропольского, пули и осколки снарядов, извлеченные из ран бойцов.

В конце июля откроется выставка живописных работ художника Федора Рокотова. Изначально выставку планировалось открыть 26 мая, но из-за пандемии пришлось скорректировать сроки. Среди работ Рокотова из коллекции Исторического музея - два портрета Екатерины II (один из них - большой парадный портрет), портреты поэта Александра Сумарокова, генерал-аншефа графа Петра Панина, представителей русской аристократии и московского дворянства.

В экспозиции также планируется показать живописные копии с оригиналов Рокотова. Портреты Рокотова послужили также оригиналами для большого количества гравюр. Они имели самое широкое распространение, многие из них хранились в усадьбах. В собрании гравированного портрета исторического музея они представлены полностью.

"Во время вынужденного карантина музей продолжал работать для своих посетителей, вся просветительская работа была переведена в онлайн-формат: на медиапортале и сайте исторического музея появилось более 1 тыс. новых материалов, лекций, экскурсий, специальных проектов. Общее количество подписчиков в социальных сетях увеличилось на 20 тыс. и составило почти 1 млн подписчиков", - отметила собеседница агентства.