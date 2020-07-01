Музей-усадьба "Остафьево" открывается для посетителей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный музей-усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас" открывается 1 июля после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом. Посетители смогут увидеть выставку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС директор музея Юрий Евтюхин.

"Безусловно, мы с волнением ждем открытия, потому что все сотрудники очень скучали по нашим посетителям. Точно могу сказать, что онлайн-активность музея останется с нами и после пандемии, и мы очень благодарны посетителям наших онлайн-площадок за поддержку и интерес к нашим публикациям. Думаю, за успешным совмещением офлайн и онлайн-форматов - будущее в работе музеев", - сказал Евтюхин.

По его словам, посетители смогут увидеть выставку "За отчизну раны святы…", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора изменены правила посещения музея. В пресс-службе напомнили, что теперь все посетители и сотрудники обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. В холле музея установлены санитайзеры, с помощью которых можно бесконтактно обработать руки.

"Ограничено и количество людей, которые могут единовременно находиться в здании музея-усадьбы, в том числе и на выставочном пространстве. Групповые экскурсии теперь - это не более пяти человек, а в перерывах между ними будет проводиться дезинфекция. Для сотрудников в музее также соблюдена максимальная безопасность, они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", - добавили в пресс-службе.

О музее

Усадьба "Остафьево" (Вяземских) с XVIII века является объектом культурного наследия федерального значения. Она находится в Москве в поселении Рязановском, вблизи села Остафьево. Место, где сейчас находится усадьба, известно по документам начала XVII века. Тогда оно носило название "Климово, Нечаево тож". В 1674 году в этих местах появился владелец "полуголова Московских стрельцов Родион Григорьев, сын Остафьев", вероятно, своим названием эта земля обязана именно ему.

Территория музея-усадьбы составляет почти 38 га. Здесь находятся главный дом с двумя флигелями, парки, хвойная и березовая (Карамзинская) рощи, липовая аллея (по преданию названная Пушкиным "Русским Парнасом"), пруд с земляной плотиной, деревянный горбатый мостик, памятники Николаю Карамзину, Петру Вяземскому, Александру Пушкину, Василию Жуковскому, здания бывшей суконной фабрики.